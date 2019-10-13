الإحصاء :18.9% تراجعا بقيمة العجز فى الميزان التجارى يوليو 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى بلغت 4.21 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2019 مقابل 5.18 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 18.9%.
وأضاف جهاز الإحصاء إنخفاض قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 5.7 % حيـث بلغـت 2.22 مليــار دولار خـلال شهــر يوليو 2019، مقابل 2.35 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: ( بتـرول خـام بنسبة 9.3 %، منتجات البتـرول بنسبة 32.6 %، أسمده بنسبة 15.5%، أثاث بنسبة 22.6%) لافتا إلى ارتفاع قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (ملابس جاهزة بنسبة 9.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 8.1%، فواكه طازجة بنسبة 31.5 %).
أما فيما يتعلق بالـواردات، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلي إنخفاض قيمـة الواردات بنسبة 14.8%، حيث بلغـت 6.42 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2019 مقابل 7.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 24.6%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 37.2%، لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك"بنسبة 6.2%، سيارات ركوب بنسبة 10.0%).
وأشارت النشرة الشهرية للجهاز إلي ارتفاع قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها : (لحوم بنسبة 153.5%، ذرة بنسبة 10.8%، فول صويا بنسبة 19.9%، أجهزة تليفون الأفراد بنسبة 23.6%).
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