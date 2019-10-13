شكرا لقرائتكم خبر عن الفواكه الشتوية تبدأ موسمها بانخفاض 30% عن العام الماضى..والبرتقال بـ3جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق العبور ظهور أصناف الفاكهة الشتوية ويأتى فى مقدمتها الموالح والتى تنقسم إلى البرتقال بأنواعه واليوسفى، حيث انخفضت اسعارها عن بداية الموسم في العام الماضى بنسب متفاوتة تراوحت بين 20-30% عن العام الماضى.

وظهرت أصناف البرتقال المحلية ومنها البلدى بسعر 3-5 جنيهات فيما تراوح سعر البرتقال ابو سرة 3-5 جنيهات، بينما استقر سعر البرتقال السكرى عند 6 جنيهات للكيلو داخل سوق العبور، فيما سجل سعر كيلو اليوسفى 7 جنيهات للكيلو.

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وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الموالح شهدت انخفاضا هذا العام عن العام الماضى، ما بين 20-30%، مشيرا إلى أن اسعار البرتقال البلدى كانت تبدأ العام الماضى من 5 جنيهات وهو نفس السعر بالنسبة للبرتقال أبو سرة والذى وصل سعره بداية الموسم الماضى إلى 7 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب فى تصريحات لليوم السابع، أن سعر اليوسفى العام الماضى يبدأ من 9 جنيهات للكيلو، موضحا أن هناك زيادة فى الإنتاج المصرى من الموالح، متوقعا ان تنخفض الأسعار مع ظهور المحاصيل الجديدة.