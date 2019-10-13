شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف عن حجم خطوط المحمول المستخدمة فى السوق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استمرار زيادة الإشتراكات بالهاتف المحمول بنسبة طفيفة للشهر الرابع على التوالى بعد تراجع كبير لحجم الاشتراكات نهاية العام الماضى، ووصل حجم الاشتراكات بنهاية يونيو 2019 الى 93.99 مليون خط، مقارنة بنحو 93.76 مليون خط فى مايو 2019 و 95.73 مليون خط فى يونيو 2018.

فيما وصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم الى 2.89 مليون بنهاية يونيو 2019 مقارنة بنحو 2.91 فى مايو 2019 و 3.48 فى يونيو 2018.