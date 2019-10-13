الإمارات تطور أفضل المتطلبات للمركبات ذاتية القيادة

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انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، من مشروع متطلبات المركبات ذاتية القيادة، الذي يمثل علامة فارقة في البنية التشريعية الإماراتية، ونقطة تميز إقليمية ودولية، في وقت تشهد فيه اتجاهات التنقل في جميع أنحاء العالم تطوراً مذهلاً، مدفوعاً بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والاتصالات بين المركبات (V2V)، والجيل الخامس من الإنترنت (5G)، وهي أمور تتحكم في عملية التحول في التنقل مستقبلاً.

وقال عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إن الهيئة تستهدف أن تكون مرجعية دولية في توفير البنية التشريعية والفنية التي تشجع على جذب الابتكارات والصناعات الحديثة إلى الدولة وتفتح الطريق أمام الشركات العالمية المصنعة إلى تزويد السوق المحلية بأحدث ما توصلت إليه صناعة وسائل النقل حول العالم. وتحرص «مواصفات» على تطبيق أحدث التطورات التقنية الحديثة في مجال النقل وتأمين السلامة في المركبات والطرقات للأفراد والممتلكات.