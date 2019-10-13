«غرفة أبوظبي» تنظم ورش عمل حول الملكية الفكرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية ورشة تسجيل العلامات التجارية وحمايتها، وذلك في إطار حرص غرفة أبوظبي على دعم القطاع الخاص، وتحفيز فرص الأعمال والاستثمار.

وهدفت الورشة إلى تعريف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بماهية الملكية الفكرية والشروط الواجب توفرها لتسجيلها في الجهات المختصة، كما تم عرض وتقديم الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال في الجوانب الإدارية والقانونية ذات الصلة بالملكية الفكرية، وتناولت الورشة الحديث حول عرض لمفهوم العلامات التجارية، والفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري، والإجراءات القانونية والإدارية لحماية العلامات التجارية.

من جانب آخر نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية دورة تدريبية بعنوان «الملكية الفكرية لدعم الابتكار المؤسسي»، حضرها ما يزيد على 50 شخصاً، حيث تناولت الدورة تعريف الحضور بماهية الابتكار وكيفية تسجيل أفكارهم واختراعاتهم، كما تناولت الدورة التعريف بمفهوم وعناصر الإبداع والابتكار، والملكية الفكرية ودعمها للابتكار الحكومي، ومفهوم الابتكار ومدى أهميته للتميز المؤسسي والفردي، ومؤشر الابتكار العالمي، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الإبداع والابتكار بشكل عام.

دورة حول التفكير والتخطيط الاستراتيجي

كما نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي دورة تدريبية بعنوان «التفكير والتخطيط الاستراتيجي»، استهدفت بها موظفي وموظفات الغرفة وعدداً من الدوائر والهيئات الحكومية بإمارة أبوظبي، وذلك في إطار حرص الغرفة على تقديم برامج تخدم تأهيل وتطوير الموظفين، لاسيما في مجالات القيادة الإبداعية.