شكرا لقرائتكم خبر عن عام على «إكسبو 2020».. العد العكسي الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: سامي مسالمة

قبل عام واحد على «تواصل العقول وصنع المستقبل» في دورة الحدث العالمي المرتقبة والمنتظرة من العالم أجمع، ومعالم إكسبو 2020 بدأت تبهر العالم، في إبداع هندسي يرتقي إلى مراحل مستقبلية جديدة، في حين لا تزال الدول تتسابق إلى الإعلان عن أجنحة وتصاميم معمارية من شأنها أن تشارك في صناعة الحدث، وأن تكون لها بصمة في «إكسبو 2020 دبي»، والذي أضحى أيقونة عالمية من حيث حجم المشاركة المرتقبة والتفاعل الكبير في مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد تأكد مشاركة أكثر من 200 مشارك دولي، بما في ذلك الدول والمنظمات متعددة الأطراف والشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية.

إكسبو 2020 دبي ليس معرضاً تجارياً أو حدثاً يهم قطاع الأعمال فحسب، بل هو تجربة تتاح مرة في العمر تضم فنانين وأكاديميين ومغنين ومفكرين ورواداً، وغير ذلك الكثير، بحيث يجد كل زائر ما يسره في إكسبو 2020 دبي، من الموسيقى إلى الرقص الشعبي والفنون والشعر والحوارات المباشرة، وستشهد أيام إكسبو الممتدة على مدار 173 يوماً أكثر من 10 آلاف فعالية حية وبمعدل 60 فعالية حية كل يوم، في حين ستسهم الدول المشاركة في برنامج الفعاليات النشط والثري الذي سيتنوع بين الموسيقى والرقص والفن والشعر والنقاشات الحية.

ستكون ساحة الوصل المعلم الرئيسي في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، وستستضيف عدداً من الفعاليات والاحتفالات الضخمة خلال فترة انعقاد الحدث وبعدها، وستكون قبة الساحة الدائرية شاشة عملاقة توفر تجربة عرض غامرة بنطاق 360 درجة يمكن مشاهدتها من الداخل والخارج، في حين سيكون جناح الفرص مبنياً بشكل كامل من مواد عضوية قابلة لإعادة التدوير، من دون أسمنت ومظلة من حبال منسوجة طولها 111 كيلومتراً، وسيشجع الجناح التفاعلي الزوار على تقديم إسهام هادف في أهداف التنمية المستدامة.

وبدوره، سيستكشف جناح التنقل حركة الناس والبضائع والأفكار والبيانات، وكيف قاد التنقل التطور الإنساني من أولى خطواتنا خارج إفريقيا إلى الابتكارات المتقدمة التي توصلنا إليها في يومنا هذا، في حين أن جناح الاستدامة سيستعرض قصة علاقة الإنسان بالطبيعة، وأثرنا فيها، وقد أُعدت بهدف تمكين الزوار من فهم أثرهم في البيئة ودفعهم ليكونوا عوامل تغيير إيجابي.

تسليم الموقع

ولا يزال إكسبو 2020 دبي على المسار وفق الخطة المحددة، حيث ستكتمل جميع أعمال الإنشاء الكبرى في الموقع بحلول نهاية أكتوبر الجاري، أي قبل عام على الافتتاح، في حين أن أعمال إنشاء مناطق الموضوعات الثلاث قد اكتملت، وحتى الآن، تم إنجاز أكثر من 135 مليون ساعة عمل في موقع إكسبو 2020 دبي، ويوجد حالياً نحو 40 ألف عامل في الموقع، وتؤدي الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها دوراً رائداً في جهود البناء، بما فيها «الفطيم للمقاولات» و«خانصاحب»، و«بيسيكس» و«أرابتك» و«تريستار الهندسية»، فضلاً عن مجموعة «النابودة للإنشاءات».

الحاضر والمستقبل

سيكون لكل بلد مشارك في إكسبو 2020 دبي جناحه الخاص للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 168 عاماً، وقد أعلنت نحو 40 دولة بما فيها الإمارات بالفعل عن تصاميم أجنحتها وموضوعاتها وتجربة الزائر في الجناح، كما يتواصل الإعلان عن تصاميم الأجنحة للدول الأخرى، والتي تحقق جميعها عناصر الابتكار والتثقيف والمرح.

كما تتسارع عمليات الإعلان عن انطلاق الأعمال الإنشائية في العديد من هذه الأجنحة، إذ أعلنت حتى الآن نحو 22 دولة عن انطلاق عمليات الإنشاء في المواقع المخصصة لها، وعلى رأس هذه الدول دولة الإمارات، في حين أن جناح الفرص يشهد حالياً عمليات الإنشاء لكل من السعودية، إندونيسيا، اليابان، بيلاروسيا، لوكسمبورج، المغرب، سويسرا، المملكة المتحدة، الهند، في حين تباشر كل من أذربيجان، التشيك، ألمانيا، هولندا، نيوزيلندا، إسبانيا، السويد، عمليات الإنشاء في منطقة الاستدامة، وكل من بلجيكا، فرنسا، سلطنة عمان، تايلاند، أستراليا.

الشراكات التجارية

تبلغ عدد شراكات إكسبو 2020 التجارية حتى اليوم 20 شراكة تتوزع على ثلاث فئات، إذ تضم فئة شريك رسمي أول 11 شريكاً، وتشمل كل من: أكسنتشر «شريك الخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة»، وسيسكو «شريك الشبكات الرقمية»، وموانئ دبي العالمية «شريك التجارة الدولية»، وطيران الإمارات «شريك الطيران الرسمي»، وبنك الإمارات دبي الوطني «شريك الخدمات المصرفية» واتصالات «شريك خدمات الاتصالات»، وماستركارد «شريك تقنية المدفوعات»، ونيسان «شريك قطاع السيارات» وبيبسيكو «شريك المشروبات والوجبات الخفيفة»، وإس. إيه. بي «شريك الحلول البرمجية المبتكَرة»، وسيمنس «شريك البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية».

كما تشتمل فئة شريك رسمي على 6 شراكات، وهي: كريستي «شريك أجهزة وشاشات العرض»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «شريك الطاقة المستدامة»، ودلسكو «شريك إدارة النفايات»، ومجموعة إعمار للضيافة «شريك خدمات الضيافة والفندقة»، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) «شريك الطاقة المتكاملة»، ويو.بي.إس «شريك الخدمات اللوجستية»، إلى جانب 3 شراكات من فئة مزودي الخدمات، وهم: دارك ماتر «مزود خدمات الأمن الإلكتروني»، وجيكوبس مايس «مزود خدمات إدارة برامج التسليم»، وأورينت للتأمين «مزود خدمات التأمين».

مركز للمعارض

سيكون مركز دبي للمعارض مكاناً عالمي المستوى على مساحة 45 ألف متر مربع قابلة للتعديل، ويقع المركز في موقع إكسبو 2020 دبي، وسيكون من أماكن الجذب الأساسية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي الممتدة على مدى 173 يوماً، وسيلعب دوراً أساسياً في خطط إرث إكسبو، حيث سيجذب الزوار المحليين والدوليين إلى قلب دستركت 2020.

وقبل عام على انطلاق الحدث تم تأكيد استضافة عدد من الفعاليات الكبرى في مركز دبي للمعارض، فخلال الفترة من ال 2 إلى ال 6 من نوفمبر /تشرين الثاني 2020، سيستكشف معرض بلوك إكسبو وقمة بلوك تشين العالمية 2020 هذه التكنولوجيا الثورية، وخلال الفترة من ال 22 إلى ال25 من نوفمبر، سيستضيف المركز القمة العالمية للحكومات، التي ستشارك فيها 30 منظمة دولية، و600 خبير، و10 آلاف من الشخصيات البارزة و100 ألف زائر من زوار إكسبو.

تفاعل واسع

أطلق إكسبو 2020 دبي برامج متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع لإشراكهم في صنع التاريخ من خلال أول إكسبو دولي في المنطقة، وقد شكلت 5 منها أبرز البرامج التي أطلقها الحدث العالمي، ولاقت تفاعلاً مع نحو 155 ألف شخص من 175 دولة حول العالم؛ لتثبت هذه البرامج عالميتها ومدى الاهتمام الواسع من شرائح مختلفة حول العالم للمشاركة في صنع التاريخ من خلال إكسبو 2020 دبي.

شكل برنامج المتطوعين أبرز برامج إكسبو 2020 التي تم التفاعل معها على نطاق واسع؛ إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة للبرنامج ما يزيد على 80 ألف طلب من 170 دولة، وهو الأمر الذي يظهر الرغبة الكبيرة لدى المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات في المشاركة بكتابة قصة نجاح هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، وقد تم إجراء أكثر من 12 ألف مقابلة، وفي نهاية المطاف سيتم اختيار نحو 30 ألف متطوع.

كما يأتي برنامج إكسبو للمدارس باعتباره أحد أبرز البرامج التي أطلقها الحدث، وتستهدف فئة طلبة المدارس، ويعمل البرنامج على إلهام الأجيال الشابة من خلال الانخراط في العمل مع المدارس والمعلمين في أنحاء الإمارات، ليكونوا سفراء للحدث، وقد وصل البرنامج بالفعل إلى أكثر من 58 ألف طالب 7700 معلم من أكثر من 700 مدرسة في الإمارات السبع.

إكسبو لايف

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في حين يشكل برنامج إكسبو لايف، وهو برنامج الابتكار والشراكة الدولي، أحد أهم برنامج إكسبو 2020 دبي، وتبلغ مخصصاته 100 مليون دولار، ويشمل هذا برنامج منح الابتكار المؤثر، وبرنامج الابتكار للجامعات، ويرسخ البرنامج «تواصل العقول وصنع المستقبل». وقد قدم برنامج منح الابتكار المؤثر، أربع دورات إلى الآن تلقى خلالها 11 ألف طلب من 184 بلداً، وقد حصلت أكثر من 120 جهة من 65 دولة على منح، وضمنت تمويلاً وتوجيهاً وانتشاراً، أما في ما يتعلق ببرنامج منح الابتكار للجامعات، فقد قدم بالفعل منحاً إلى 47 فريقاً طلابياً، تصل قيمة كل منها إلى 50 ألف درهم.

من جهته، تلقى برنامج أفضل الممارسات العالمية، الذي يسلط الضوء على أفضل الممارسات التي تصب في مصلحة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، نحو 1175 طلباً ومقترحاً من 141 دولة، ويعد البرنامج منصة إكسبو 2020 دبي التي تهدف إلى عرض مشاريع توفر حلولاً ملموسة لأكبر التحديات العالمية، وقد استحوذت قارة آسيا على النصيب الأكبر من عدد الطلبات ب 428 طلباً، في حين جاءت قارة إفريقيا ثانياً ب 342 طلباً، تليها القارة الأوروبية ب 205 طلبات، و132 طلباً من القارات الأمريكية، و19 طلباً من مناطق أخرى.

نحن جاهزون

ووعْدُنا أن يكون أفضل دورة في تاريخ المعرض الممتد على 168 عاماً، بهذه الكلمات الملهمة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاهزية إمارة دبي لتقديم «إكسبو 2020» ليكون أفضل دورة شهدها الحدث العالمي الضخم، وليشكل بذلك تاريخاً جديداً لدورات إكسبو الدولي، انطلاقاً من «إكسبو 2020 دبي».

الحدث الأروع

الذي تمتد فعالياته من 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 إلى 10 إبريل/ نيسان 2021 سيجمع أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك 192 دولة، وعدداً من المؤسسات التعليمية والشركات والمنظمات متعددة الأطراف، ليحتفل على مدار 6 أشهر بنبوغ البشرية وإنجازاتها. وهو أضخم حدث يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويُتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة، وستستمر فعالياته من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021.



3 شركات عالمية تتخذ من «دستركت 2020» مقراً

ستبقى أكثر من 80% من منشآت «إكسبو 2020 دبي» قائمة بعد إسدال الستار على فعالياته؛ لتكون جزءاً من المدينة المستقبلية «دستركت 2020»، وسيضم مشروع «دستركت 2020» مساحات سكنية تمتد على 65 ألف متر مربع، إلى جانب 135 ألف متر مربع من المساحات التجارية؛ وذلك ضمن موقع يحتضن طائفة متنوعة من أرقى مرافق الابتكار والمرافق التعليمية والثقافية والترفيهية.

وأبدى اثنان من شركاء «إكسبو 2020» من فئة شريك رسمي أول؛ وهما: «سيمنس» و«أكسنتشر»، إلى جانب الشركة العالمية «أطلس كابيتال»، التزامهم بأن يكون لكل منهم مقره الدائم داخل «دستركت 2020»، وفي هذا الصدد، ستؤسس شركة «سيمنس» مقرها للعمليات اللوجستية العالمية للمطارات والبضائع والموانئ إلى موقع الحدث، في حين ستفتتح «أكسنتشر» مركزاً رقمياً ضمن «دستركت 2020».

كما ستؤسس «أطلس كابيتال» مقراً خاصاً بتقنية «البلوك تشين» أو «سلسلة الكتل» في «دستركت 2020»، ويمتد المقر على مساحة 15,000 متر مربع، وهو ما يدعم المساعي لتشكيل بيئة تقنية رائدة ل«البلوك تشين» وغيرها من التكنولوجيا المستقبلية.



الشركات الصغيرة والمتوسطة ركن الابتكار

بلغ حجم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من العقود المباشرة وغير المباشرة والمناقصات ما قيمته 3.62 مليار درهم حتى أغسطس/ آب الماضي، بما يدعم هدف إكسبو 2020 دبي المتمثل في تعزيز الابتكار ودعم الشركات الصغيرة، وحتى أوائل مايو 2019، بلغ عدد الموردين المسجلين لتنفيذ أعمال مع إكسبو 2020 دبي أكثر من 37400 مورد من 151 بلداً، يشمل هذا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت لها أولوية في الفوز بعقود، وحالياً 56% من جميع عقود إكسبو 2020 دبي جرت ترسيتها على شركات صغيرة ومتوسطة.

ومن خلال برنامج إكسبو 2020 دبي للمنتجات والتراخيص، سيتم طرح نحو خمسة آلاف منتج مرخّص رسمياً للبيع، وجميع المنتجات الأولى التي حصلت على ترخيص، هي لشركات صغيرة ومتوسطة في مجلس التعاون الخليجي، وهي متاحة بالفعل: الشوكولاته المستلهمة من إكسبو من إنتاج ميرزام، وصابون الجمل من إنتاج مصنع ذا كامل سوب فاكتوري، وتمور بتيل.



بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

جولات تعليمية لطلبة «التقنية» وجامعتي الإمارات وزايد في «إكسبو 2020»

دبي: ”الخليج 365”

أعلن «إكسبو 2020 دبي» ووزارة التربية والتعليم عن تعاون يتيح لطلبة الجامعات الحكومية في دولة الإمارات فرصاً استثنائية للتعلُّم وتطوير مهاراتهم عبر برنامج الزيارات الجامعية لإكسبو 2020.

ويوفر البرنامج لطلبة وطالبات الجامعات في دولة الإمارات فرصة حضور الحدث والمشاركة في جولات مصممة خصيصاً لهم تمكنهم من التعلم والتواصل مع الخبراء والرواد في مختلف المجالات.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلقة وصل تجمع الشباب وإكسبو من خلال دعوة الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي في الإمارات، لزيارة إكسبو 2020 واختيار الجولات التي تناسب تخصصاتهم وترفد تعليمهم الأكاديمي لضمان استفادتهم القصوى من التجربة التي لا تعوض، لتكون هذه الجولات الملهمة انطلاقتهم نحو العمل لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وفي حفل حضره كل من ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وقّع نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب إكسبو 2020 دبي، وكل من الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور محمد عبد الله البيلي، مدير جامعة الإمارات، والأستاذ الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، اتفاقيات تعاون تضع إطار عمل مشتركاً بخصوص برنامج الزيارات الجامعية.

وتعمل كليات التقنية العليا وجامعتا الإمارات وزايد على تنظيم زيارات ميدانية لكل طالب مسجل فيها إلى إكسبو 2020، وتتضمن كل زيارة جولات موزعة على ثلاثة أيام لكل طالب وذلك لضمان أكبر قدر ممكن من الفائدة للزوار من الطلاب والطالبات ضمن البرنامج. ويأتي هذا التعاون في أعقاب الإعلان عن اتفاق مماثل مع وزارة التربية والتعليم يستهدف إشراك طلبة المدارس في إكسبو 2020 دبي عبر برنامج إكسبو للمدارس.