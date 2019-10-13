شكرا لقرائتكم خبر عن مبررات التزاحم على التقنية المالية في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

آندي موكيرجي *

أفق تطور خدمات الأفراد المصرفية لن يكون في آسيا، بل في القارة السمراء. 10% من سكان 13 دولة إفريقية جنوب الصحراء يستخدمون الهواتف الذكية في عمليات الدفع وليس لديهم حسابات مصرفية.

يجمع المحللون في قطاع الخدمات المالية على أن هيمنة الغرب على تقنيات القطاع بدءاً من ماكينات الصراف الآلي وانتهاء ببطاقات الائتمان وشبكات الصرافة وتحويل الأموال مثل «باي بال»، قد استهلكت ذاتياً.

ففي الجانب الأكثر تطوراً من تقنيات هذه الخدمات تتصدر القائمة شركتان من الصين وليس من الغرب، هما علي بابا وتينيسنت. وفي الصف الثاني وراءهما تقف شركة ألفابيت وشركة وول مارت اللتان تنافسان بخدمات الدفع عن طريق الهواتف المتحركة في الهند عبر جوجل باي وفون بي. وفي جنوب شرق آسيا تتطلع شركتان محليتان في مجال النقل التشاركي للهيمنة على ابتكارات التجارة الإلكترونية.

إلا أن أحدث الإحصاءات تشير إلى أن أفق تطور خدمات الأفراد المصرفية لن يكون في آسيا، بل في القارة السمراء. فهناك نسبة 10% من سكان 13 دولة إفريقية جنوب الصحراء يستخدمون الهواتف الذكية في عمليات الدفع وليس لديهم حسابات مصرفية أساساً.

وارتبطت خدمة الدفع بالهاتف الذكي في إفريقيا بخدمة «إم بيسا» التي تعتبر ثورة المحافظ الرقمية في كينيا. واليوم يكتشف المقرضون التقليديون مثل «ستاندرد تشارترد»، الذي يقدم خدماته المصرفية في القارة منذ قرن، أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يمكن أن تساعدهم على إدارة حسابات مصرفية جارية وادخارية للعملاء بتكاليف أقل بكثير، من تكلفتها التقليدية.

وانتشرت خدمة الدفع الرقمية لبنك «ستاندرد تشارترد»، التي بدأت العام الماضي في ساحل العاج، إلى بلدان أخرى مثل أوغندا وغانا وكينيا وتنزانيا. أما المحطة التالية فستكون نيجيريا. ومن بين عوامل الجذب المغرية تسهيل عمليات الاشتراك السريع التي لا تتطلب التحقق الفعلي من الأشخاص أو المستندات.

وعلى الرغم من اتساع مساحة القارة، تعتبر إفريقيا مختبراً صغيراً لخدمات التمويل. فقد بلغ إجمالي إيرادات القارة 35 مليار دولار في عام 2017، منها 18 مليار دولار من نصيب فروع بنك «إتش إس بي سي» الثمانية، وينتظر أن ترتفع إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2022.

وتظهر تحديات في وجه كلا النموذجين حيث تمتلك البنوك التقليدية التي تسعى لتقديم خدمات مصرفية شبكية، البيانات الكافية عن العملاء المميزين من رجال الأعمال والشركات وحتى الأفراد، ما يسهل عليها الوصول إلى نخبة من العملاء المستهدفين. أما اللاعبون الجدد فسيستفيدون من تدني تكاليف الخدمات التي يقدمونها والتي لا تتطلب فتح فروع ومكاتب ومتخصصين ماليين، لكنهم واقعون تحت ضغوط كسب ثقة العملاء في علامتهم التجارية الناشئة.

ومع ذلك يواجه الكبار ومنهم «ستاندرد تشارترد»، تحديات من نوع خاص مثل تنامي أعداد شركات التقنية رغم تدني مستويات تطور البنية التحتية وعدم وجود سجلات ائتمان للمقترضين. وقد أثار قرار شركة «تالا» وقف أنشطتها في تنزانيا الكثير من التوتر في القطاع. وحتى الشهر الماضي كانت «تالا» التي مقرها كالفورنيا في الولايات المتحدة، لا تزال تقدم خدماتها وتحقق المكاسب من تعاونها مع باي بال. وحتى في كينيا حيث تمول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم نفسها ذاتياً بأموال من خدمات التقنية المالية، قد تصبح كميات الدين الضخمة مشكلة بحد ذاتها.

ويبدو بنك «ستاندرد تشارترد» محقاً في التركيز على الودائع قبل أن تغوص أقدامه في وحل الإقراض عبر الإنترنت. ولا بد من الحرص على التوازن قبل تطوير علاقات مديونية واسعة مع فقراء إفريقيا حيث لا تتوفر ثقافة الاقتراض وبالتالي قد يواجه مشاكل كارثية على صعيد العلاقات العامة.

إلا أن مكافآت النجاح مغرية جداً. وقد نجح رهان بنك «إتش إس بي سي» المنافس الرئيسي ل«ستاندرد تشارترد»، على خدمات مماثلة قدمها في جنوب الصين وماكاو عبر هونج كونج، في كسب ثقة القطاع الصناعي جنوب الصين ودعم الحكومة المركزية.

وقد لا يكون للاندفاع نحو إفريقيا تأثير مباشر على الخطط الرقمية لبنك «ستاندرد تشارترد» الرقمية في آسيا. ومنافسوه يتحدثون خفية عن نجاحه المثير للحسد في الأسواق الناشئة حيث يسعى رئيسه التنفيذي بيل وينترز، إلى تعزيز نجاحه في إفريقيا من خلال توسع منتظر في دول غرب القارة، يحظى بتشجيع المستثمرين ومالكي أسهم البنك.

* بلومبيرج