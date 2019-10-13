نصيحة مجرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:



تخلّص من الضجيج في حياتك



يعجز الكثير عن إحداث التغيير في حياتهم، لأنّ عقولهم مشتتة بالضجيج الخارجي ومصدره المعلومات السلبية أو الأخبار أو القيل والقال أو أشخاص سلبيين في محيطك، والضجيج الداخلي، ويتضمن الحالة النفسية والأفكار والمعتقدات والصراعات الداخلية. نوصيك بالتخلّص فوراً من الضجيج الخارجي بالابتعاد عن الأخبار السلبية.



تقبّل السلبية بصدر رحب

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قد ينظر البعض إلى المواقف السلبية على أنها مواقف سيئة، لكن عندما ننظر إليها على أنها تنطوي على الفرص، فإن ذلك سيعزّز من مرونتنا وينعكس إيجاباً على جودة حياتنا. عندما يحدث شيء سلبي في حياتك، فانظر إليه من وجهة نظر إيجابية، وابحث عن كيفية تحويله إلى شيء يمكن أن يزيد نضجك وخبرتك في الحياة.



إدارة الوقت



علينا أن نعلم أن إدارة وتنظيم وقتنا لا تعني الجدية التامة في جميع أُمورنا، لا بل على العكس تماماً، حيث يمكن أن يمنحنا وقتاً أكبر للترفيه أو الجلوس مع العائلة، فالإنسان كما هو محتاج إلى العمل والتطوير بحاجة أيضاً إلى الراحة والترفيه، وإدارة الوقت ما هي إلّا وسيلة لنعيش جميع تفاصيل حياتنا ولكن بحكمة وانتظام.



الأمان الداخلي



إن الشعور بعدم الأمان هو أحد المشاعر القوية جداً والتي إن وجهتها بشكل خاطئ فستعيش حياتك كاملة من دون أن تحرك ساكناً ومن دون الاستفادة من قدراتك، وعلى العكس من ذلك، فإنك لو وجهت تلك الطاقة في الاتجاه الصحيح فستشعر بدافعٍ قوي لإنهاء شعورك بعدم الأمان.