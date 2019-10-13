«أبل» تتجاوز «مايكروسوفت» بمليار دولار فـي سباق التريليون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل سهم «أبل» أعلى مستوى له يوم الجمعة، وسط تفاؤل حول الطلب على «آيفون 11» و«أبل تي في بلس»، وسط ارتفاع وول ستريت بتجدد الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري أمريكي مع الصين، برز التفوق الأكبر لشركة «أبل» على «مايكروسوفت» باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم. كما رفع محلل في وول ستريت السعر المستهدف لسهم «أبل» يوم الجمعة، إلى 265، من 245، ومنح سهمها منصب نشط.

وتفوق سعر سهم أبل حتى على المستويات القياسية التي كان قد سجلها قبل نشوب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ حوالي عام.

ووفقاً لهيئة «ويد بوش» لخدمات المال والاستثمار في الولايات المتحدة، فإن شركة «أبل» تراهن على أن تصل مبيعات هاتف «آيفون 11» إلى مستوى 75 مليون وحدة؛ إذ يزيد هذا العدد بشكل طفيف فقط عن العدد المرتقب، خلال فترة إطلاق الجهاز في سبتمبر من العام الماضي. وتعرضت أجهزة «آيفون» لانتقادات واسعة خلال المواسم السابقة؛ لأن الشركة ظلت تطرح الهواتف الجديدة بأسعار مرتفعة، دون أن تجلب مزايا قوية. وكتب المحلل دانيال آيفز في مذكرة موجهة إلى العملاء: «نعتقد أن شركة أبل لديها فرصة لكسب 100 مليون مستهلك خلال 3-4 سنوات القادمة».

وارتفع سهم أبل 2.7٪، ليغلق عند 236.21 الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى حيث بلغت قيمة الشركة السوقية بذلك 1.067 تريليون دولار، لتتخطى «مايكروسوفت» (1.066 تريليون دولار)، التي كانت تعتبر الشركة الأكبر قيمة.

وإذا ما توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، فمن المحتمل أن تتفادى شركة أبل فرض ضريبة على الواردات الصينية، ما قد يجبر الشركة على زيادة سعر منتجاتها.