«بيرل» تعرض تعزيز النزاهة للتنافسية في منتدى «سابك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

أكّد بدر جعفر، مؤسس مبادرة بيرل، أهمية تنفيذ مبادرات مؤسسية تعنى بمكافحة الفساد لدورها الفاعل في تعزيز ثقة المستثمرين وتدفق الاستثمارات إلى المنطقة.

جاء ذلك خلال منتدى «سابك» للنزاهة والامتثال، الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، في العاصمة السعودية الرياض مؤخراً، تحت شعار «تعزيز النزاهة والشفافية من أجل النمو».

وأشار بدر جعفر في جلسة نقاشية بعنوان «ركائز ثقافة النزاهة» عقدت ضمن فعاليات المنتدى إلى أن ممارسات الفساد والرشوة تُكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 3.6 تريليون دولار سنوياً، وفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن منظمة الأمم المتحدة.

وشارك في الجلسة، إلى جانب بدر جعفر، كل من عبدالله القحطاني، مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في السعودية، والدكتورة إيزابيل كين، ممثلة مبادرة الثقة في الأعمال التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ونانسي هيجيز، رئيسة قسم الأخلاقيات والامتثال في مجموعة «بكتل» (Bechtel).

وشدد جعفر في كلمته أمام قادة الأعمال والمنظمات الدولية وممثلي الحكومات المشاركين في المنتدى، على دور المجتمع المدني في تعزيز الحوكمة، وقيم النزاهة والشفافية في قطاع الأعمال، للارتقاء بمستوى التنافسية في جميع أنحاء منطقة الخليج، خلال إطلاق المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية للمبادرات المتمثلة في الورش والندوات المتخصصة في هذا المجال وكذلك الدراسات والأبحاث الأكاديمية التي تستهدف الأفراد في مختلف مؤسسات المجتمع، منوهاً بدور مبادرة بيرل في هذا المجال عبر برنامجها «أفضل الممارسات في مكافحة الفساد».