الإمارات وبليز توقعان اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مملكة بليز اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي بهدف تطوير وتعزيز وتنويع مجالات التعاون المشترك بما يخدم التطلعات التنموية والمنافع المتبادلة للبلدين، حيث وقّع الاتفاقية ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما وقّعها من الجانب البليزي هون إروين كونتريراس وزير التنمية الاقتصادية والنفط والاستثمار والتجارة في حكومة بليز.

تشمل قطاعات التعاون الرئيسية وفقاً للاتفاقية تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والنقل، والزراعة والمنتجات الغذائية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والبنية التحتية والإنشاءات والعقارات، والسياحة، فضلاً عن أي مجالات أخرى يتفق البلدان على التعاون من خلالها وبما يلبي خططهما التنموية. كما نصت الاتفاقية على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لمتابعة تنفيذ بنودها وتنسيق العمل الثنائي وإزالة أي عوائق أمام جهود التعاون في المجالات المطروحة ودفع شراكة البلدين إلى مستويات أعلى.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن هذه الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق مهمة لبناء شراكة مثمرة ومستدامة بين دولة الإمارات ومملكة بليز في مجموعة مهمة وحيوية من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك لوضع خطة طريق تدفع جهود التعاون الثنائية خلال المرحلة المقبلة وبما يلبي تطلعات البلدين في التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن مظلة القطاعات التي حددتها الاتفاقية تمثل قاعدة حيوية ومتنوعة للشروع في جهود التعاون بين البلدين وفق رؤية واضحة تتفق مع الأجندة الاقتصادية للبلدين وسعيهما نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، مؤكداً أهمية تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة كثمرة لهذه الاتفاقية، حيث ستعمل هذه اللجنة كمنصة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين لمخاطبة الفرص والتحديات ووضع برامج مدروسة للشراكة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن بلدان أمريكا الوسطى وعموم منطقة أمريكا اللاتينية تمثل وجهة متزايدة الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات ولاسيما على مستوى شراكات واستثمارات القطاع الخاص، وأن هذه الاتفاقية مع مملكة بليز ستعزز التعاون الاقتصادي على المستوى الحكومي.