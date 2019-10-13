شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع انكماش صناعي هندي في 6 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش الانتاج الصناعي للهند بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في أغسطس/ آب، وهو ما يعكس تأثير تباطؤ اقتصادي قد يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة السادسة هذا العام في ديسمبر/ كانون الأول.

وأظهرت بيانات حكومية أول أمس الجمعة أن الناتج الصناعي السنوي انكمش بنسبة 1.1 في المئة مقارنة مع نمو بلغ 4.6 بالمئة في يوليو/ تموز. وهذا هو أسوأ أداء منذ أن هبط الناتج الصناعي 4.4 بالمئة في فبراير 2013.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينمو الناتج الصناعي 1.8 بالمئة في أغسطس. وأشارت البيانات أيضاً إلى أن مبيعات سيارات الركاب في الهند هوت بنسبة 23.7 بالمئة في سبتمبر/ أيلول مواصلة التراجع للشهر الحادي عشر على التوالي. (رويترز)

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