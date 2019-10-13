مذكرة تفاهم بين مطارات أبوظبي و«بكين داشينج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مطارات أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مطار بكين داشينج الدولي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مشاركة أفضل الممارسات، واستطلاع الفرص المحتملة حول آفاق التعاون المستقبلي، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مركز إدارة مطار بكين داشينج الدولي الأسبوع الماضي.

وشهد الحفل الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وطارق عبدالرحيم الحوسني، نائب الرئيس، وبرايان تومبسون، الرئيس التنفيذي، وياو يابو، رئيس مجلس إدارة مطار بكين داشينج الدولي، إلى جانب توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، وأحمد القبيسي، النائب الأول لرئيس شؤون الاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية في مجموعة «الاتحاد للطيران».

ويأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب افتتاح مطار بكين داشينج الدولي الشهر الماضي، وقُبيل افتتاح مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، حيث اتفق الطرفان من خلال هذه المذكرة على وضع آليات التواصل التفاعلي وتبادل المعارف، إلى جانب تشارك الأفكار حول سُبل تطوير مطاراتهما والارتقاء بقطاع الطيران بشكل عام، بما يعود بالمنفعة على المسافرين من جميع أنحاء العالم.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يسُرنا توقيع هذه المذكرة مع مطار بكين داشينغ الدولي، والتي جاءت نتيجة للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتينة التي تجمع بين دولتي الإمارات والصين، ونتطلع للعمل مع زملائنا الصينيين لتعزيز شراكتنا على كافة الصعد. وقد كُنا سباقين لتوقيع هذه الاتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي، ما يُسلط الضوء على مكانة مطار أبوظبي الدولي كمركز إقليمي لقطاع الطيران وعلى التزامنا بالتعاون مع كافة الشركاء من جميع أنحاء العالم».

ومن جانبه، قال ياو يابو: «أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن الافتتاح الرسمي لمطار بكين داشينج الدولي في 25 سبتمبر 2019، ونُدرك بأنّ أسس التعاون طويل الأمد والمنفعة المتبادلة مع مطار أبوظبي الدولي ستُتيح للطرفين فرصة تقديم المزيد من الإسهامات في قطاع الطيران المدني الصيني والعالمي على حد سواء».