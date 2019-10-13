شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفقد عقارات سنغافورة بريقها؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



بلومبيرج

بلغت منطقة وسط سنغافورة حد الإشباع في التطوير العقاري حيث يسود اعتقاد بأنه في غضون أقل من عشر سنوات ستذوب ضاحية الأعمال في الأحياء المحيطة بها، وهذا يجعل ملاك العقارات في غاية السعادة.

ويبدو أن وسط المدينة سائر باتجاه تجاوز حدود الخطة المرسومة له مطلع القرن الحالي، مثلما هي حال العديد من مراكز الأعمال العالمية مثل لندن ونيويورك. وفي إطار خطط التطوير في سنغافورة هناك تراخيص لإنشاء مبان متعددة الطوابق وأبراج ضخمة لمكاتب تجارية حيث تتصدر المشهد شركة «جيوكو لاند» التي تقدمت بمسودة مشروع تطوير شامل إلى هيئة التطوير العمراني في سنغافورة يشمل المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية إضافة إلى الأبراج السكنية والتجارية، تبلغ تكاليفه 2.4 مليار دولار.

ومثل هذه المشاريع متوقعة بقوة وبسرعة حيث تتم إعادة تطوير 20 برجاً للمكاتب. كما تعتزم الحكومة تطوير مباني المكاتب القديمة بالقرب من البنك المركزي وبورصة الأوراق المالية لتصبح عقارات متعددة الاستخدامات. وقد سمحت لأصحاب العقارات زيادة المساحة العمرانية بنسب تصل إلى 25% بحيث تتسع مساحات المكاتب المعروضة للإيجار. ورغم اندفاع شركات التطوير العقاري للفوز بحصة من الكعكة إلا أن الركود الاقتصادي الذي يلوح في أفق العالم دفع بعض الشركات للتريث.

ويبدو أنه حتى على مستوى العالم، بدأ مديرو التخطيط العمراني في المدن بدراسة ما إذا كانت مناطق وسط المدينة قد تجاوزت الأهداف التي وضعت لها في القرن العشرين المتمثلة في تقديم مكاتب عالية الجودة في بيئة حضرية جذابة. لكن في إطار هذين المعيارين، تتربع سنغافورة على رأس قائمة منافساتها عالمياً مثل حي المال في لندن ومارونوتشي في طوكيو والحي المالي في نيويورك ولاديفانس في باريس، وفقاً لدراسة أجرتها «إرنست آند يونغ» عام 2017. ولكن عندما يتعلق الأمر بجذب المواهب والاحتفاظ بها - تتخلف سنغافورة عن جميع منافسيها الرئيسيين، باستثناء طوكيو وهونج كونج. ولعل هذا ما يحفز الجزيرة على إعادة تحديد الغرض من تطوير منطقة وسط المدينة بحيث تكون ليس فقط مكاناً للعمل، بل أيضاً مكاناً للعيش والترفيه، كأن تفتح الطرق أمام تدفق حركة المرور للمقيمين في عطلات نهاية الأسبوع.

وتعرض في المنطقة عقارات متعددة الأغراض تجمع بين السكن والمطاعم والحدائق المعلقة ومراتع الأطفال بأسعار غير مرتفعة لأن متوسط العائد الإيجاري عليها لا يتجاوز 3% ولأنها واقعة ضمن خطة التطوير العاجلة التي تنفذها الحكومة.

ومع ذلك تبقى هذه الأخبار مصدر سعادة لملاك العقارات خاصة صناديق الاستثمار العقاري التي يفضلها سكان سنغافورة للاستثمار في الدخل الثابت والتي تراهن على تحقيق عائدات ضخمة من مشروع إعادة التطوير. كما أنها أخبار سارة لشركات تجارة التجزئة والضيافة التي تستفيد حتى الآن من استقرار معدلات الإيجار في ضواحي المدينة، وتتطلع لدخول وسطها.

وقد مر على سنغافورة أربع سنوات من التوسع القوي في مساحة البيع بالتجزئة، لكن المشاريع التي تلوح في الأفق القريب باتت محدودة. ويبدو أنه سيبقى كذلك نظراً لتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. كما تراهن الشركات على تدني أسعار الفائدة في تمويل مشاريعها التوسعية بحيث تشمل خدماتها الشريحة الأقل دخلاً والشركات الصغيرة التي تقدم خدمات التوريد وغيرها.

وتراهن شركات التطوير العقاري في تأجير وحداتها السكنية على عدد من العوامل الداخلية منها سياسة الهجرة في سنغافورة وتدفق المهاجرين المحتمل من هونج كونج في حال استمرار الاحتجاجات. وفي حال تبنت الحكومة سياسة تشجيع الهجرة الخارجية فلا بد أن تكون صناديق التطوير العقاري في مقدمة المستفيدين. ولكن رغم وجود مؤشرات على تغيير حكومي قريب، لا تبدو مثل هذه الأحلام قابلة للتحقق، وكل ما على شركات تطوير المساكن أن تفعله هو الاستمرار في البناء على أمل أن يأتي شاغلوها لاحقاً.