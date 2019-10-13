شراكة لـ «دبي للأمن الإلكتروني»مع منتدى «هاك إن ذي بوكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني، عن شراكة استراتيجية مع مؤتمر «هاك إن ذي بوكس- الأسبوع السيبراني»، أكبر منتدى عالمي للأمن الرقمي، والذي يقام حالياً في قصر الإمارات بأبوظبي.

وتضم فعاليات دورة المنتدى لهذا العام مؤتمراً يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشتمل على العديد من الندوات العامة والمنصات التقنية والدورات التدريبية.

وقال د. مروان الزرعوني مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني: «بصفتنا الشركاء الاستراتيجيين في منتدى(هاك إن ذي بوكس)، يواصل المركز دعمه لفعاليات هذا الحدث المرموق، وذلك بالتماشي مع استراتيجية المركز الهادفة إلى تعزيز الأمن الإلكتروني في دبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، ودعم مجال الابتكار الخاص به، وتكريس الجهود لتحفيز البحث والتطوير في مجال الأمن الرقمي.»

ويعد المنتدى الأكبر من نوعه حتى الآن على مستوى المنطقة، وسيجمع نخبة من أشهر الخبراء في صناعة الأمن التقني، حيث سيقومون بمناقشة أحدث تحديات الأمن الإلكتروني إلى جانب العوامل الاستراتيجية ذات الصلة بالتحول الرقمي.