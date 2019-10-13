«الهيلي مول» في العين يستضيف معرض المبـدعـات وسيدات الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) «حفظها الله»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وضمن فعاليات الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال 2019، وتحت شعار مستقبل ريادة الأعمال في عالم متغير، «استشراف، ابتكار، تحول رقمي، البلوك تشين، ذكاء اصطناعي»، افتتحت الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، نيابة عن مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، فعاليات «معرض المبدعات وسيدات الأعمال»، والذي نظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي فرع العين في «الهيلي مول» بمدينة العين، واستمرت فعاليات وأعمال المعرض حتى 12 أكتوبر 2019.

حضر الافتتاح شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية وسيدات الأعمال.

ويأتي تنظيم معرض المبدعات وسيدات الأعمال للمرة الأولى في «الهيلي مول» العين، دعماً لسيدة الأعمال المبدعة الإماراتية بشكل خاص في مدينة العين، حيث استقطب المعرض في هذا العام مشاركة واسعة وفاعلة لعدد ( 22 ) مبدعة وسيدة أعمال إماراتية بمدينة العين، قدمن عرضاً لأفضل المنتجات التجارية المتميزة في مجالات الاهتمام بالمرأة، من المجوهرات والملابس والأزياء والعبايات، ومستلزمات المكياج والتجميل، والإكسسوارات والحقائب والمنتجات الجلدية المختلفة، وكذلك العطور والبخور والأطياب، وأعمال المشغولات اليدوية المبتكرة، إلى جانب مشاركة العديد من العلامات التجارية المعروفة في الساحة.

وقامت الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي بجولة في أقسام المعرض، تعرفت من خلالها على الأخوات المشاركات، وأثنت على أعمالهن المتميزة والمبتكرة، الأمر الذي ساهم في تشجيع المشاركات، وإكسابهن الثقة لعرض منتجاتهن التجارية وتسويقها.