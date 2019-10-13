شكرا لقرائتكم خبر عن 3.8 % ارتفاع الطلبعلى الرحلات الجوية عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن نتائج حركة المسافرين الدوليين لشهر أغسطس/آب 2019، والتي شهدت ارتفاع الطلب (الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 3.8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مع ارتفاع طفيف عن معدل النمو السنوي المُسجل في شهر يوليو/تموز والبالغ 3.5%.
وسجلت السعة الشهرية (التي تُقاس بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) نمواً بنسبة 3.5%، بينما ارتفع عامل الحمولة بواقع 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 85.7%، مسجلاً بذلك نمواً قياسياً جديداً على المستوى الشهري مع استمرار شركات الطيران بزيادة استخدام الأصول إلى الحد الأقصى.
وشهد شهر أغسطس/آب زيادة في معدل الطلب العالمي على الرحلات الجوية بنسبة 3.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، مما شكّل تحسناً عن معدل النمو السنوي المسجل في شهر يوليو الماضي والبالغ 2.8%. وشهدت جميع المناطق العالمية نمواً في حركة المسافرين، باستثناء أمريكا اللاتينية، مع تصدر شركات الطيران في إفريقيا لهذا النمو. كما ارتفعت السعة بنسبة 2.9% وعامل الحمولة بواقع 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 85.6%.
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