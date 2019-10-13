التضخم في الإمارات ينكمش للشهر الثامن على التوالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

واصل «التضخم» تسجيل معدلات «الانكماش» منذ مطلع العام الجاري 2019 ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أغسطس الماضي -2.04% على أساس سنوي بحسب البيانات الصادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء»، في حين، ارتفع على أساس شهري 0.33% مقارنة مع يوليو/تموز الفائت.

بحسب البيانات الصادرة؛ تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أغسطس/‏ آب الماضي لانخفاض أسعار مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز» بنسبة 4.69% ومجموعة «الملابس والأحذية» 5.39% و«خدمات النقل» 4.75% و«الأغذية والمشروبات» 1.55% و«المطاعم والفنادق» 0.44% و«خدمات التجهيزات والمعدات المنزلية» بنسبة 0.26% و«الخدمات الصحية» 0.02%، في حين ارتفع في مجموعات «الترويح والثقافة» 21.01% و«الاتصالات» 0.49% وخدمات «التعليم» 0.43%، ومجموعة «التبغ» 0.63%، بينما بقيت أسعار السلع والخدمات المتنوعة عند مستوياتها السنوية. كان الرقم القياسي قد سجل سلسلة انخفاضات له منذ مطلع العام الجاري 2019 وبلغ في يناير الماضي -2.39% وفبراير -2.53% ومارس -2.48% وإبريل -2.09% ومايو -1.09% ويونيو -1.49% ويوليو عند -2.22%.

أمّا على صعيد إمارات الدولة؛ فقد ارتفع في أبوظبي 0.36% على أساس شهري، ودبي 0.28%، والشارقة 0.21%، وعجمان 0.36% وأم القيوين 0.16% ورأس الخيمة 0.63% وإمارة الفجيرة 0.86%.

وساهمت ثلاث مجموعات إنفاق رئيسية على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، إلى تراجع مستويات «التضخم» في الدولة، وتمثلت تلك المجموعات «السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» ومجموعة «الترفيه والثقافة» إضافة إلى مجموعة «الملابس وملبوسات القدم».

وفيما يتعلق بأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والتي تعد المجموعة الأبرز التي قادت مستويات التضخم في الدولة عموماً ودبي خصوصاً إلى التباطؤ والتراجع منذ مطلع العام الماضي 2018 حتى نهايته، حيث سجلت تراجعاً على مستوى شهري في يناير الفائت بنسبة 0.67% وبلغت ذروة تراجعه في ديسمبر 2018 الماضي بنسبة - 5.02 وبنسبة -2.9 % على أساس سنوي، في حين تشير بيانات مجموعة الملابس وملبوسات القدم إلى تراجع قيمة إنفاقها من 7.64% مطلع 2018 إلى -3.44% في ديسمبر 2018، وبنسبة 0.27% خلال العام الماضي، وسجلت مجموعة الترفيه والثقافة تراجعاً بنسبة 10.33% خلال يناير واستمرت بوتيرتها هبوطاً عند 11.25% في إبريل وارتفع مجدداً في مايو عند 4.05 واستمر صعوداً إلى أن وصل عند 9.93% في ديسمبر وبنسبة -1.18% على أساس سنوي.

وبحسب أحد خبراء الاقتصاد، قال، إن ثمة تقلبات وتباينات في أسعار المستهلك ومجموعات الإنفاق الرئيسية في دبي وخاصة في فئات ثلاث تحولت من «الموجب المنخفض» إلى مستويات «سالبة»وهي الملابس وملبوسات القدم ومجموعة السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى مجموعة الترفيه والثقافة، وعلى سبيل المثال مجموعة الملابس وملبوسات القدم قد تحولت إلى السالب مقارنة بين مايو ويونيو من العام الماضي واستمرت سالباً حتى نهاية 2018. وأضاف الخبير الاقتصادي: بالإشارة إلى مجموعة السكن والمياه والكهرباء قد بدأت مستوياتها سالبة منذ بداية العام 2018 واستمرت على حالها مع نهايته، إلا أن ذلك يعود لصالح المستهلك بما يحقق له مستويات أسعار وإيجارات منخفضة قد يزيد الطلب في الكثير من الحالات على ذلك، أما مجموعة الترفيه والثقافة فقد سجلت أسعارها سالبة على مدار أربعة أشهر تقريباً، والسبب في تسجيل معدلات التضخم لهذه المستويات يعود إلى حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي والأوضاع الاقتصادية المستجدة إقليمياً وعالمياً، وبما أن دبي والاقتصاد الإماراتي منفتح وحرّ أمام الاستثمارات العالمية وللمتغيرات الاقتصادية العالمية؛ فهو من الأمر الطبيعي أن يعيش اقتصاد دبي ما يعيشه الاقتصاد العالمي.