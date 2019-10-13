تراجع مخالفات «الأوراق المالية» المفروضة 40% خلال 3 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

انخفضت المخالفات التي فرضتها هيئة الأوراق المالية والسلع على المخالفين من مستثمرين وشركات مرخصة وشركات مدرجة والعاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة خلال 3 سنوات بنسبة 40%، لتصل إلى 166 مخالفة في العام 2018، مقارنة مع 243 مخالفة في 2017، من 275 مخالفة في 2016.

وجاء الانخفاض في عدد المخالفات المرتكبة خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الأداء الرقابي وتغليظ العقوبات لردع المخالفين وحماية حقوق المستثمرين والشركات على حد سواء.

أحالت الهيئة 41 مخالفة خلال الأعوام 2016 و2017 و2018، إلى النيابة العامة/ إدارة التحريات، وذلك للمخالفات التي تتطلب رفعها للجهات القانونية المختصة، فيما فرضت 164 غرامة مالية، وأنذرت 314 مخالفاً، إلى جانب 106 تنبيهات، كما قامت بتوجيه 47، وألغت ترخيص 3 مخالفين، وأوقفت 9 مخالفين عن العمل.

وكانت معظم المخالفات من الوسطاء بنحو 334 مخالفة من أصل إجمالي 684 مخالفة خلال 3 سنوات (أي 49%)، كما سجلت الشركات المدرجة 170 مخالفة (25%)، إلى جانب 56 مخالفة (8%) من قبل المستثمرين و52 (8%) مخالفة من وسطاء السلع، و20 مخالفة (3%) من شركات الخدمات المالية و11 لممثل وسيط (2%) و41 مخالفة أخرى (6%).

البنية التشريعية

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وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه في سياق سعيها الدؤوب نحو تطوير البنية التشريعية بما يدعم مبدأ حماية المستثمرين والحفاظ على حقوقهم؛ ضمّنت خطتها الاستراتيجية هدفاً رئيسياً تمثل في الحد لأقصى درجة من المخالفات التي ترتكب بأسواق رأس المال بالدولة، الأمر الذي تحقق بالفعل من خلال المبادرات التي تبنتها، سواء من خلال اللوائح الجديدة التي أصدرتها، تشديد الجزاءات المقررة لبعض المخالفات، فضلاً عن استحداث آليات وإجراءات جديدة تضمنت نشر أسماء المخالفين وعرض التحذيرات على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضافت أن نجاح تحقيق الهدف لا يكشف فقط عن الجهود المتواصلة في ضبط وإحكام المنظومة التشريعية عبر تعديل الأنظمة واللوائح بما يحقق مزيداً من الردع للمخالفين ويسد المجال أمام أية ثغرات، ولكنه يعكس كذلك التطوير المستمر في الأداء الرقابي ورفع فعاليته وكفاءته، بما في ذلك، تبنّي مناهج جديدة والربط المباشر والتكامل بين أساليب الرقابة الإلكترونية المتطورة وفرق التفتيش (المفاجئ والدوري) لشركات الوساطة والخدمات المالية وشركات المساهمة العامة المدرجة وهو ما يكشف عنه التطوير الذي لحق على الهيكل الوظيفي والذي تم بمقتضاه استحداث إدارات جديدة مثل «الإشراف على السوق» وكذلك أقسام أخرى مثل «متابعة البلاغات والأخبار» و«الرقابة على الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية».

الجزاءات

يشار إلى أنه وفقاً لأنظمة الهيئة وإجراءاتها فإنه حال رصد المخالفات، وبعد التحقيق والتثبت من مرتكبيها، يتم فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية بحق المخالفين والمتمثلة في (الإنذار الغرامة المالية الإيقاف المؤقت عن مزاولة النشاط إلغاء الترخيص الإيقاف عن التداول بالنسبة للمستثمرين إلغاء العمليات إن كان ذلك ممكناً تعليق الإدراج إلغاء الإدراج الإحالة إلى الجهات القضائية)، وتُقدّر الجزاءات بحسب تكرار المخالفة وجسامتها وتأثيرها على السوق ومدى سوء النية في ارتكابها وكذلك النتيجة المتحصلة عنها.