«وول ستـريـت» تـودع مرارة الخسائر الأسبوعية بمكاسب قويـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:زهير العربي

تخلصت مؤشرات الأسهم العالمية من مرارة الخسائر الأسبوعية القوية بعد إنهائها تداولات الأسبوع الماضي بمكاسب لم تكن متوقعة خاصة مع بدء التداولات في مستهل الأسبوع تحت نفس الضغوط التي عمقت خسائرها لثلاثة أسابيع متواصلة، غير أن التطورات الإيجابية بشأن أكبر عقبتين أمام الاقتصاد العالمي وهما البريكست والتجارة ساهمت في تعويض الأسواق لخسائرها السابقة لتحقق مكاسب جيدة.

في مستهل تداولات الأسبوع، تعرضت المؤشرات العالمية لضغوط كبيرة نتيجة مخاوف البنوك المركزية والمؤسسات الدولية من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما أثار قلق الأسواق، خاصة بعد أن كشفت تقارير صحفية عن أن المسؤولين الصينيين يزدادون تردداً بشأن مواصلة السعي نحو التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وتأكيد البنك المركزي الأوروبي أن بنوك منطقة اليورو تواجه ضغوطاً متزايدة على الأرباح نتيجة الوصول لمرحلة متأخرة من دورة الأعمال، وضغوطاً أخرى ذات صلة بالبيئة الاقتصادية.

ومن جهته، حذر رئيس البنك الدولي من أن نمو الاقتصاد العالمي يمكن أن يتباطأ دون ال2.6% المتوقعة في شهر يونيو/حزيران الماضي، في أحدث إشارة على المخاوف المتعلقة باتجاه الاقتصاد، كما حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة من ارتفاع ديون الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد إلى 19 تريليون دولار في حالة حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي، بينما توصل بنك التسويات الدولي إلى أن النمو غير المسبوق في الميزانيات العمومية للبنوك المركزية حول العالم منذ الأزمة المالية العالمية والفترة التي أعقبتها، أضرت بوظيفة الأسواق المالية.

وفيما أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المركزي الأمريكي سيبدأ قريباً في زيادة ميزانيته العمومية مرة أخرى، وذلك في استجابة لاضطرابات أسواق التمويل قصيرة الآجل، أعرب الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة قلقه بشأن الاقتصاد الأمريكي مع التوترات التجارية والظروف السياسية العالمية، ليعود مرة أخرى ليعلن مع نهاية الأسبوع اعتزامه شراء أذون خزانة وتمديد عمليات اتفاقيات إعادة الشراء؛ في مسعى للحفاظ على احتياطات وافرة في النظام المصرفي لتخفيف الضغط عن الأسواق.

وفي منتصف الأسبوع، ومع اشتداد الخلافات الأمريكية الصينية، بشأن الأوضاع في هونج كونج والموقف حول وضع الأقليات المسلمة، قللت الصين من آمال التوصل إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنها ستنتقم من التهديد الأمريكي بوضع شركات التكنولوجيا الصينية ضمن القائمة السوداء، وكان ذلك قبل يومين فقط من محادثات التجارة في واشنطن، ومع نهاية الأسبوع تواصلت إشارات التهدئة بين أكبر اقتصادين في العالم حيث أفاد تقرير حديث بأن الولايات المتحدة تبحث طرح اتفاق عملة مع الصين كجزء من صفقة تجارية جزئية مرتقبة، بينما أعلنت الصين جدولاً زمنياً لانفتاح قطاعات العقود المستقبلية وصناديق الاستثمارات المشتركة وشركات السمسرة بالكامل أمام المستثمرين الأجانب، وذلك في العام المقبل، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الصينية أن واشنطن وبكين توصلتا إلى «مرحلة أولى مهمة جداً» في الصفقة التجارية بينهما، ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي إنه لن يتم تفعيل قرار زيادة التعريفات الجمركية ضد الصين الذي كان من المفترض دخوله حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد البريكست، أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون في بيان مشترك مع نظيره الإيرلندي «ليو فارادكار» بأن هناك إمكانية لتأمين صفقة بشأن البريكست، وأن الجانبين أجريا مناقشة مفصلة وبناءة، وساهمت هذه التصريحات في ارتفاع آمال التوصل لصفقة بشأن البريكست والتي أدت إلى مكاسب قوية للجنيه الإسترليني.



«وول ستريت»



أنهت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع على ارتفاع قوي، حيث صعد «داو جونز» في آخر أيام التداول بنحو 320 نقطة مع الاتفاق على صفقة تجارية جزئية بين أكبر اقتصادين في العالم، لتحقق «وول ستريت» مكاسب أسبوعية، مع تفاؤل المستثمرين، وعند ختام تعاملات الجمعة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1.2% ليصل إلى مستوى 26816.5 نقطة رابحاً نحو 320 نقطة، ليتمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.1% إلى 2970.2 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.6%، وارتفع «ناسداك» التكنولوجي بنحو 1.3% مسجلاً 8057.04 نقطة، ليصعد بنحو 0.9% خلال الأسبوع.



الأسهم الأوروبية



ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2% في ختام تداولات يوم الجمعة، وسط التفاؤل بشأن التجارة والبريكست، لتحقق مكاسب أسبوعية قوية، فارتفع مؤشر «ستوكس600» بنحو 2.3% إلى 391.61 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 3%، كما زاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.7% عند 5665.4 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 3.2%، وارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني نحو 0.8% إلى 7247.08 نقطة، ليتمكن من الارتفاع بنسبة 1.2% خلال الأسبوع، فيما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 2.9% عند 12511.6 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 4%.

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«نيكاي»



ارتفعت الأسهم اليابانية لتغلق عند أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع أول أمس الجمعة، وصعد المؤشر نيكاي 1.2% إلى 21798.87 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول. وفي الأسبوع، صعد المؤشر القياسي 1.8% مسجلا أول مكسب في ثلاثة أسابيع، وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% إلى 1595.27 نقطة وهو أيضاً أعلى مستوى إغلاق في أسبوع ونصف الأسبوع.



النفط



ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في أسبوعين مع نهاية تداولات الجمعة، ليسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 3.5%،

حيث صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني يوم الجمعة بنسبة 2.2% عند 54.70 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وسجل الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 3.6%، وارتفع سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 2.4% إلى 60.54 دولار للبرميل.



الذهب



تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 12 دولاراً عند تسوية تعاملات أول أمس الجمعة، حيث قلص المعدن الأصفر خسائره التي وصلت إلى 20 دولاراً خلال الجلسة مع الهبوط الذي خيم على الدولار الأمريكي والذي بات مؤخراً أحد الملاذات الآمنة للمستثمرين في أوقات عدم اليقين التجاري.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.8% أو ما يعادل 12.20 دولار ليصل إلى 1488.70دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1478 دولاراً للأوقية في وقت سابق من التعاملات، وخلال الأسبوع، حقق المعدن الأصفر خسائر أسبوعية تتجاوز 23 دولاراً أو ما يعادل 1.6%.