شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مياه الجيزة" تتوصل لحل لمواجهة ظاهرة سقوط الأطفال فى بالوعات الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، لحل لمواجهة سرقة بالوعات الصرف والتى ينتج عنها سقوط الأطفال والمواطنين داخل هذه البالوعات.

وأكد المهندس منصور بدوى، اليوم السبت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الحل عبارة عن عمل شبكات أسفل أغطية بالوعات الصرف بنحو 30 سنتيمتر، يُمكن عمال الصرف من تنظيف وتطهير البالوعات بطريقة عملية دون تعريض حياة أى مواطن للخطر.

وأوضح رئيس شركة مياه الجيزة، أن الشبك يتم فتحه بطريقة ما ويتم إعادته مرة أخرى، ويتم وضع غطاء البالوعات عليه، وحال سرقة غطاء البالوعات، يمنع سقوط أى طفل داخل البالوعة .

وأكد أنه يساهم أيضا فى منع بعض المواطنين وأصحاب محلات الجزارة الذين يلقون مخلفات الذبح فى بالوعات الصرف وهو ما يؤدى لانسداد بعض الخطوط وظهور الطفح نتيجة لهذه السلوكيات الخاطئة.

وأوضح أنه تم تركيب هذا الشبك داخل حى الهرم بالجيزة، وسيتم إجراء تجربة عملية له غدًا الأحد، وحال نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقى أنحاء الجيزة.

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