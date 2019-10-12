شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد الأساسية" تتصدر قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة 7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بنسبة 7%، أعقبه قطاع الكيماويات بنسبة 4.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.8%، ثم قطاعى العقارات والأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.1%، فقطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%. كما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 2.1%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.5%، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 1%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الموارد الأساسية" تتصدر قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة 7% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.