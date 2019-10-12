أرامكو: سيتم إصلاح الأضرار المتبقية من الهجوم على منشأتي النفط بحلول نهاية نوفمبر

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

قال مسؤولون في شركة أرامكو السعودية، اليوم، السبت، إن الشركة تأمل في أن تصلح بنهاية نوفمبر آخر أربعة أبراج لحقت بها أضرار خلال الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان تابعتان لها الشهر الماضي في خطوة تتيح لها استعادة طاقتها الإنتاجية بشكل كامل.

وقال خالد بريك نائب رئيس أرامكو لعمليات النفط في المنطقة الجنوبية، لعدد من وسائل الإعلام التي جرى دعوتها اليوم السبت لزيارة المنشأتين المتضررتين في خريص وبقيق، إن الهجمات على بقيق أصابت خمسة أبراج لمعالجة النفط وإن الإصلاحات لا تزال جارية في

ثلاثة منها. ومنشأة بقيق هي الأكبر عالميا فيما يتعلق بمعالجة النفط إذ تضم 18 برجا.

وتوقع بريك اكتمال الإصلاحات في الأبراج الثلاثة في غضون ستة أسابيع.

وأسفرت الهجمات على خريص في إلحاق أضرار بأربعة من خمسة أبراج.

وأكدت رويترز أن مدير كبير طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام قال إنه جرى إصلاح ثلاثة أبراج.