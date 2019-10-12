13 ألف حكم تجاري مكتسب القطعية متاحة للاطلاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت وزارة العدل الاطلاع على أكثر من 13 ألف حكم تجاري مكتسب القطعية، وذلك عبر بوابتها الالكترونية www.moj.gov.sa ، حرصا منها على تعزيز الوعي والشفافية.

وقالت الوزارة: إن الاطلاع على الأحكام يمر بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة العدل الالكترونية، ثم اختيار أيقونة «عن الوزارة»، ثم الانتقال إلى «مركز البحوث»، ثم إلى «نشر الأحكام»، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

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ويمنح نشر الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية على بوابة وزارة العدل المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية.

وتشمل المنازعات التي تستقبلها المحاكم والدوائر التجارية دعاوى البيع والإجارة والتوريد، ودعاوى المقاولات والمكاتب التجارية، ودعاوى الشركات، ودعاوى التحكيم والوكالات، ودعاوى التجارة البحرية، إضافة إلى منازعات أخرى، مثل الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية، وغيرها.

وباشرت المحاكم التجارية في المملكة اختصاصاتها بعد انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة.

4 خطوات

الدخول لبوابة وزارة العدل

اختيار أيقونة «عن الوزارة»

الانتقال إلى «مركز البحوث»

اختيار «نشر الأحكام»

طريقة مطالعة الأحكام