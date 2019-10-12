التدخين السلبي يضاعف فاتورة مرتادي محلات تقديم التبغ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير لـ»مكة« أن فرض ضريبة انتقائية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بنسبة 100% على المحلات التي تقدم منتجات التبغ مثل المطاعم والمتنزهات وغيرها، بعد أخذ ضرائب مشابهة من قبل الجمارك عند دخولها عبر المنافذ الحدودية، لا يعد ازدواجية ضريبية، حيث يستهدف ذلك الحد من تزايد تدخين التبغ عموما وفي المواقع العامة والمتنزهات على وجه الخصوص، بعد السماح من جديد بافتتاح محلات تقديم التبغ داخل المدن.

وأوضح الجبير أن مضاعفة الفاتورة عبر فرض الضريبة بنسبة 100% على مرتادي المتنزهات والمطاعم التي تقدم التبغ، حتى من غير المدخين أو الذين لا تتضمن فاتورتهم منتجات للتبغ أمر مشروع في ظل حضورهم إلى موقع يتعرض فيه إلى ما يعرف بالتدخين السلبي.

وكانت آلية إفصاح وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أشارت إلى أن الرسوم التي يتم تحصيلها تتضمن رسم ترخيص نشاط، وهو رسم سنوي ثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن، إضافة إلى رسم نسبة من إجمالي فاتورة مبيعات وبرسم 100% من إجمالي فاتورة مبيعات المحل، مع الالتزام بالإفصاح والفوترة.

إضرار بالصحة العامة

وقال الجبير إن الضريبة الانتقائية التي تؤخذ بنسبة 100% في منفذ الجمارك هي على مادة التبغ، بينما فرضها بالنسبة نفسها في محلات تقديم التبغ يتعلق بالإضرار بالصحة العامة، إضافة إلى الإضرار بالبيئة، مشددا على أن عدم تدخين الأشخاص الذين يترددون على بعض مواقع تقديم التبغ أو مصاحبتهم لبعض المدخنين لا يمنع من فرض الضريبة كاملة عليهم.

الضرائب حق الدولة

وأشار نائب رئيس غرفة الشرقية رئيس لجنة الضيافة والترفيه بالغرفة حمد البوعلي إلى أن ما يفرض من ضرائب على التبغ سواء في المنافذ أو في مواقع تقديم الخدمة حق للدولة، حيث تم السماح الآن بتقديم الخدمات داخل المدن بعد أن كانت تقدم في مواقع خارجها، لافتا إلى أن ما يسميه البعض ازدواجا في الضريبة الانتقائية ليس كذلك، حيث الضريبة في المنفذ 100% تمثل الجانب التجاري، وفي مواقع تقديم التبغ مرتبطة بالصحة العامة، وللضغط في اتجاه التخلص من هذه العادة الضارة، بينما ضريبة القيمة المضافة ملزمة على كل الأنشطة التجارية.

الانتقائية تشمل غير المدخن

وذكر البوعلي أن مضاعفة الضريبة على التبغ يجب أن تشجع جميع المدخنين على التخلص من هذه العادة السيئة التي تعد إلى جانب ضررها على الصحة أنها مضيعة للوقت، حيث يضيع الكثير من الشباب والشابات ساعات طويلة في مواقع التدخين دون اكتراث، مشددا على أن اللجنة تدعم جهود الدولة وتؤكد أن فرض الضريبة الانتقائية من حقها.

وأشار إلى أن فرض الضريبة الانتقائية على غير المدخنين الذين يأتون لمواقع تقديم التبغ ويطلبون مواد غذائية أو مشروبات أمر مستحق لأنهم جاؤوا إلى المكان الخطأ، وهم يتأثرون بالتدخين السلبي، وأي أعذار يضعونها لا مكان لها.

تأثير لمضاعفة الضريبة

وأشار أحد أصحاب المتنزهات بالمنطقة الشرقية حمود القحطاني إلى التأثير البالغ لمضاعفة الضريبة الانتقائية على ارتياد مدخني التبغ للمتنزهات ومواقع تقديم خدمة التبغ، حيث استعاض الكثير من هؤلاء بالتدخين في منازلهم أو في الديوانيات كبديل عن المتنزهات، كما أن ارتفاع الأسعار شجع أيضا على تجارة التهريب من الدول المجاورة.

ابتكار وسائل جذب

بدوره لفت مدير المبيعات في أحد محلات تقديم التبغ بالدمام محمد المنصوري إلى أن محله ملتزم بالضرائب المفروضة من الدولة، والتي اضطرت المحلات لرفع الأسعار، إلا أنه أشار إلى أن هامش رفع الأسعار محدود بسبب المنافسة وتوجه الكثيرين إلى التدخين في الديوانيات كبديل عن المحلات، مبينا أن هذا التحدي جعل المحلات تتجه لابتكار وسائل جذب مختلفة وتنويع المنتجات والخدمات التي تقدمها.

نوعان من الرسوم على محلات تقديم التبغ:

01 رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ: رسم سنوي ثابت يتم استحصاله مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديـم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

02 رسم نسبة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ بنسبة 100% من إجمالي فاتورة المبيعات.

خطوتان للسداد:

01 الإفصاح

يلتـزم محـل تقديـم منتجـات التبـغ بالإفصـاح عـن إجمالي قيمـة المبيعـات الشـهرية نهاية كل شـهر ميلادي، مـع إرفـاق بيان مفصل بفواتـير المبيعـات.

02 الفوترة

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يتـم إصـدار فاتـورة سـداد رسـم نسـبة مـن إجمـالي مبيعـات المحـل بدايـة كل شـهر ميـلادي، علـى أن تسدد قبل يوم 15 مـن الشـهر، مع إيضاح قيمة الرسم في بند مستقل بكل فاتورة يتم إصدارها.

كيفية تحصيل الضريبة الانتقائية:

نموذج 1:

وجبة غذاء 40 ريالا

مشروب 10 ريالات

شيشة 50 ريالا

قيمة المبيعات 100 ريال

رسم مبيعات محل تقديم منتجات التبغ: 100% من إجمالي قيمة المبيعات: 100 ريال

إجمالي المستحق على العميل قبل ضريبة القيمة المضافة: 200 ريال

بعد فرض ضريبة القيمة المضافة 5%: 10 ريالات

إجمالي: 210 ريالات

يجب على المنشـأة الإفصاح عـن مبيعات تلك الفاتورة بقيمة 100 ريال ضمن الإفصاح الشـهري، ويستحق دفع 100 ريال كرسم تقديم منتجات التبغ عبر نظام سداد

نموذج2

وجبة غذا ء 40 ريالا

مشرو ب 10 ريالات

قيمة المبيعا ت 50 ريالا

رسم مبيعات محل تقديم منتجات التبغ:

%100 من إجمالي قيمة المبيعات 50 ريالا

إجمالي المستحق على العميل قبل ضريبة

القيمة المضافة: 100 ريال

5 % ضريبة القيمة المضافة

الإجمالي: 105 ريالات

يجب على المنشأة الإفصاح عن مبيعات تلك الفاتورة بقيمة 50 ريالا ضمن الإفصاح الشهري، ويستحق دفع مبلغ 50 ريالا كرسم تقديم منتجات التبغ من خلال نظام سداد.