كتب: ضياء السقا
احتلت أسعار الذهب، تريند موقع البحث الشهير جوجل، بعد هبوطها في الأسواق المصرية، السبت 12أكتوبر، لأدنى مستوى لها خلال شهر.
وسجل عيار 21، السبت، 675 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.
وجاء تراجع أسعار الذهب، محليا، بعد انخفاضها عالميا، إذ تراجعت أوقية الذهب بأكثر من 14 دولارا على مدار يومين، لتسجل 1484 دولارا.
وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:
عيار 18 بـ 578 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 675 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 771 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5400 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هبوطها لأدنى مستوى.. أسعار الذهب تريند جوجل.. تعرف على الأسعار وسبب التراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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