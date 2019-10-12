شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة تدعو متابعيها لزيارة الفيوم.. وتؤكد: للحفاظ على راحة البال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى للفيوم فى محاولة لإحيائها سياحيا من جديد، حيث تمتلك مقومات ثقافية وتراثية خاصة بها، وتتميز بقربها من العاصمة، فضلا عن إمكانية التمتع برحلات سفارى فى الصحراء ورصد عدد من الظواهر الفلكية.‏

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وقالت هيئة تنشيط السياحة فى تغريدة لها عبر تويتر: "المياه الساكنة فى بحيرة وادى الريان هى واحدة من أفضل مناطق الجذب فى مصر، للمشاهدة والحفاظ على راحة البال"، ودعت متابعيها فى تغريدة أخرى "‏استكشف الطيور فى واحة الفيوم فى أكبر بحيرة مياه مالحة فى مصر".

يأتى ذلك فى ظل بدء مصر لحملتها الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقوم بالترويج لكل مقصد سياحى على حده لاظهار مواطن الجمال به، وذلك ‎فى إطار سعى وزارة السياحة لتقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة عن مصر من خلال خلق محتوى غير نمطى وجديد للمقاصد السياحية المختلفة، وفى ضوء اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والاستعانة بالمنصات الإلكترونية الحديثة وتأكيدا على دور مواقع التواصل الاجتماعى كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.