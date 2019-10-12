شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم.. الكندوز بـ110 جنيهات والضأن بـ125 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 12-10-2019 فى أسواق القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف، مع طلب معتدل على الشراء.
واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150 جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة
وأضافت الشعبة فى بيان الأسعار، أن أسعار اللحوم الضأن تبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.
فيما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.
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