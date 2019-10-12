شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 12 - 17 من أكتوبر الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، يجتمع مجلس إدارة شركة الشارقة للإسمنت اليوم السبت وذلك للمصادقة على محضر الاجتماع السابق، وتعيين عضو جديد بالمركز الشاغر بمجلس الإدارة، ومسائل أخرى عامة ذات الصلة بنشاط الشركة وأمورها التشغيلية.

وينعقد اجتماع مجلس إدارة لشركة العربية للطيران غدا الأحد وذلك لمناقشة النتائج المالية كما في 30 سبتمبر 2019.

وتقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة طيران أبوظبي غدا الأحد اوذلك للنظر في تعديل بعض البنود بالنظام الأساسي بالشركة.

ويجتمع مجلس إدارة بنك المشرق يوم الإثنين المقبل وذلك لمراجعة البيانات المالية والموافقة عليها للربع الثالث لعام 2019م، والإطلاع على مستجدات أعمال البنك.

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وتقرر اجتماع مجلس إدارة شركة الاسكندنافية للتأمين يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2019 وذلك لمناقشة بيع عقار عائد للشركة استنادا للتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، ومناقشة استقالة الرئيسي التنفيذي/ العضو المنتدب من منصبه، وما يستجد من أعمال.

وتقرر اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي يوم الثلاثاء المقبل وذلك لمناقشة البيانات المالية لفترة 9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م، وذلك بجانب موضوعات أخرى مدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وفي ذات اليوم ينعقد مجلس إدارة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية يوم الثلاثاء القادم وذلك لمناقشة استقالة عضو مجلس إدارة السيد يوسف محمد سعيد الملا وتعيين خلف له، والتصديق على تقرير المدقق الخارجي للبيانات المالية للربع الثالث لعام 2019، واستعراض ومناقشة أمور إدارية أخرى.

كما ينعقد اجتماع مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري المدرج بسوق دبي والبحرين الماليين في ذات اليوم وذلك لمناقشة الأمور الداخلية والتقارير الدورية للمصرف.

ويجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء يوم الأربعاء المقبل وذلك للمصادقة على محضر الاجتماع السابق، واعتماد البيانات المالية للربع الثاني لعام 2019م، متابعة ومناقشة مستجدات البنوك الدائنة، وما يستجد من أعمال.