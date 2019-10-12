شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات مرتفعة وتحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم محققة مكاسب أسبوعية في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى تصريحات إيجابية من واشنطن.



وتم الإعلان في وقت سابق الجمعة عن التوصل إلى اتفاق جزئي أو بالأحرى هدنة للنزاع التجاري بين واشنطن وبكين ربما يمهد الطريق نحو اتفاق نهائي.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالاتفاق مشيرا إلى أنه أمر جيد ويمهد لأمور جيدة أخرى، كما أكد على أنه سيلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للحديث عن العلاقات التجارية.



ومن جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" بأن المفاوضات التجارية كانت بناءة مع الصينيين معلنا عدم تفعيل قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد بكين الذي كان مخطط له الأسبوع المقبل.



على صعيد آخر، أعلن الاحتياطي الاتحادي عن خطة للبدء في شراء أذون خزانة بقيمة ستين مليار دولار شهريا بداية من الأسبوع القادم حتى الربع الثاني من عام 2020 على الأقل.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 2.2% وأغلق عند 54.7 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6%، كما بلغ أعلى سعر في الجلسة عند 54.8 دولار وأقل سعر عند 53.6 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 2.4% وأغلق عند 60.51 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7%، وسجل أعلى سعر عند 60.6 دولار وأقل سعر عند 59.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.2% (ما يعادل 320 نقطة) إلى 26816 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 27013 نقطة وأقل مستوى عند 26694 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 106 نقاط) إلى 8057 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 8115 نقطة وأقل مستوى عند 8046 نقطة.



وارتفع "إس اند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 2970 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وسجل أعلى مستوى عند 2993 نقطة وأقل مستوى عند 2963 نقطة.