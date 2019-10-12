شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تهبط 6% بفعل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الإثيريوم بشكل حاد بالتزامن مع مبيعات مكثفة على أغلب العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم التي انتعشت بفعل التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت واشنطن وبكين التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي يعد بمثابة هدنة تجارية بين البلدين ويمهد إلى اتفاق أشمل.



وتتواصل الضغوط على العملات الرقمية في ظل مخاوف الجهات التنظيمية من العملة "ليبرا" التي تنوي "فيسبوك" طرحها في العام القادم.

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هذا، وقد أعلنت "إيباي" و"سترايب" و"ماستركارد" ومن قبلهم "باي بال" الانسحاب من مشروع "ليبرا" بسبب مخاوف الجهات التنظيمية.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت الإثيريوم بحلول الساعة 22:14 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 6% إلى 181 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 197.8 دولار وأقل سعر عند 179.3 دولار.



أما "البتكوين"، فقد انخفضت بنسبة 2.9% إلى 8346 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 8844.3 دولار وأقل سعر عند 8295.1 دولار.