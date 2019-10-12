|القابضة للسياحة": تطوير 12 فندقًا بتكلفة 741.4 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه جارى تطوير 12 فندقا تابعة لشركته العامة للسياحة إيجوث، ومصر للسياحة بتكلفة تبلغ نحو 741.4 مليون جنيه. وكشفت البيانات المالية لشركة إيجوث، انه يجرى تطوير فنادق ماريوت، مينا هاوس، ونتر بالاس، شبرد، سيسيل، شتايجنبرجر الأقصر، فلسطين، سويس أن العريش، كوزموبوليتان، المعاهد الفندقية، ومريديها دهب بتكلفة 571.4 مليون جنيه. وبحسب البيانات المالية فإن شركة مصر للفنادق تطور فندق سفير دهب بتكلفة 170 مليون جنيه ومتوقع افتتاحه عام 2020. Advertisements كما تطور شركة مصر للسياحة قرية مجاويش بالغردقة على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من التطوير العام المقبل، بجانب تطوير فندقى رومانس بالإسكندرية وبورسعيد. وأشارت البيانات المالية أن شركة المعمورة تطور فندق أبواب الأقصر و3 فنادق عائمة. جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تطوير فندق اللسان بدمياط وجاهز على الافتتاح.

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