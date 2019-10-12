الان تتابع "الحقيل" ينجح في رفع نسبة تملك المواطنين إلى 62% منتصف 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فهد القحطاني - الخليج 365:
أكدت الأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء الثلاثاء المتضمنة ارتفاع نسبة المساكن المشغولة بمالكيها من الأسر السعودية إلى 62% منتصف عام 2019م نجاح وزارة الإسكان في إنجاز الخطط التي عكفت الوزارة خلال الاربع سنوات الماضية في رسمها وتحديد الخطة التنفيذية لها بقيادة وزير الإسكان ماجد الحقيل منذ توليه حقيبة الوزارة عام 2015م.
وأظهر التقرير انخفاض نسبة المساكن المستأجرة منتصف عام 2019 إلى 35.49% ، مقارنة بنسبة 37.63% منتصف عام 2018.
وتحققت تلك الإنجازات في قطاع الإسكان بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، الذي وضع ملف الإسكان في مقدمة أولوياته ، انطلاقا من حرصه على خدمة المواطن واستقراره ورفاهيته، وحرص ولي العهد الذي أولى قطاع الإسكان اهتماما بالغاً ووضعه جزءًا أساسيا وداعمًا لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي كان سموه مهندسها وعرابها على أن يكون “برنامج الإسكان”، من أهم البرامج التي تضمنتها الرؤية.
ونجح وزير الإسكان في تحقيق توجيهات القيادة وتطلعات المواطنين ، وتمكن من ترجمة الخطط والبرامج على أرض الواقع، مما ساهم في ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها في وقت وجيز.
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