الذهب يفقد 12 دولاراً مع التفاؤل التجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت أسعار الذهب للهبوط بنحو 12 دولاراً خلال تعاملات، أمس الجمعة، وسط التفاؤل بالأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفضل المستثمرون الاتجاه صوب الأصول الخطرة مثل الأسهم، مع إشارات متزايدة بشأن احتمالية التوصل لصفقة تجارية بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/‏ كانون الأول بنحو 0.8% ليصل إلى 1489 دولار للأوقية، فاقداً 11.90 دولار، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% عند 1485.55 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأسترالي واليوان الصيني، اللذان يُعتبران مقياساً لإقبال المستثمرين على المخاطرة، أمس الجمعة، بينما صعد الجنيه الاسترليني بدعم تعليقات إيجابية بشأن احتمال إبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وزاد الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6796 للدولار بعد أن صعد لأعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6804 أثناء الليل.

كما صعد اليوان إلى 7.0938 مقابل الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في جلسة التداولات الآسيوية عند 7.0890.

وصعد اليورو 0.3% إلى 1.1033 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الخميس، مقابل الدولار، الذي عادة ما يُعتبر عملة ملاذ آمن حين تتدهور العلاقات التجارية.

وزاد الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.2589 دولار، وأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 87.65 بنس مقابل اليورو في ظل محادثات «بناءة» في بروكسل بين المفاوضين البريطانيين ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي. (وكالات)