"البترول" تصدر حركة تنقلات لرؤساء الشركات لدعم المواقع البترولية بالكفاءات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات لرؤساء الشركات بقطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، وشملت الحركة التالي أسماؤهم: ناصر محمد ناصر شومان - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لتسويق البترول. محمد سعد الدين محمود عبد الله - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة إمارات مصر، بالإضافه إلى عمله الأصلي إعتباراً من 29 أكتوبر 2019. Advertisements المهندس إبراهيم مسعود إبراهيم مسعود - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) إعتباراً من 21 أكتوبر 2019.

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