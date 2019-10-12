شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشيع جثمان طارق كامل بحضور وزراء سابقين وقيادات قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت ظهر اليوم جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق من مسجد الحصري بمدينة 6 اكتوبر، بحضور وزيرى الاتصالات والتموين وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين.
وحضر الجنازة وزراء الاتصالات السابقين الدكتور عاطف حلمى و المهندس ياسر القاضى و المهندس هانى محمود بالإضافة الى ممثلي مؤسسة الايكان العالمية المتخصصة فى نطاقات الانترنت، محمد حنفى مستشار وزير الاتصالات.
وحضر الجنازة أيضا الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، و المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة اورنج مصر و المهندس عقيل بشير الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات الأسبق، و المهندس ابراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فينانس".
كما شارك الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، و المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، و الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق.
كما حضر الجنازة ايضا الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق، و الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق.
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