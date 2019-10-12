شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يقفز إلى أعلى مستوى قياسي جديد يعزز قيمتها السوقية فوق التريليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات الجمعة إلى اعلى مستوى على الإطلاق حيث بلغ 237.64 دولار متجاوزا مستواه القياسي السابق المسجل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 عند 233.47 دولار.



وعلى أثر هذا الارتفاع، عززت صانعة "آيفون" و"آيباد" قيمتها السوقية اعلى حاجز التريليون دولار لتصل إلى 1.07 تريليون دولار.

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ويرى محللون أن ارتفاع سهم "آبل" تزامن مع المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي أفضت إلى اتفاق تجاري جزئي بين البلدين.



وعلاوة على ذلك، يتلقى السهم دعما من التوقعات الإيجابية بشأن مبيعات "آيفون" التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات خاصة بعد إعلان الشركة عن سلسلة جديدة من إصدارات "آيفون" في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.7% إلى 236.2 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الجمعة عند 237.6 دولار وأقل سعر عند 232.3 دولار.