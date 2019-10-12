شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يقفز بأكثر من 4.5% مع استمرار توسعات الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات اليوم بشكل قوي في ظل الأداء الإيجابي للقطاع التكنولوجي فضلا عن إعلان الشركة عن المزيد من التوسعات الاستثمارية في إطار خطتها الاستراتيجية للنمو في مختلف الأسواق العالمية.



وتلقى القطاع التكنولوجي دعماً من الإعلان عن اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين يمهد لهدنة من النزاع وربما التوصل إلى اتفاق نهائي شامل.



وأعلنت "أوبر" اليوم خطتها للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة بيع سلع البقالة على الإنترنت "كورنرشوب".

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وتمتلك "كورنرشوب" الناشئة أنشطة استثمارية وتجارية في تشيلي والمكسيك وبيرو وكندا، وتتوقع إتمام هذه الصفقة مع "أوبر" بحلول العام القادم.



وأكد المدير التنفيذي لـ"كورنرشوب" أن الشركة تخدم عملائها في أمريكا اللاتينية بشكل رئيسي، لكن بعد الانضمام إلى "أوبر" والتعاون معها، فإنه تطمح للتوسع عالمياً.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "أوبر" بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.6% إلى 30.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 30.4 دولار وأقل سعر عند 28.9 دولار.