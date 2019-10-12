شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على تراجع وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم على الرغم من انخفاض الدولار، لكنها تعرضت لضغوط في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وتجنب المعادن النفيسة.



وأعلنت الولايات المتحدة والصين اليوم التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بعد مفاوضات على مدار يومين، وذلك تمهيدا إلى احتمالية إبرام اتفاق نهائي.



وتعهدت الصين وفق هذا الاتفاق بشراء المزيد من المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة مقابل تخفيف الأخيرة الرسوم الجمركية.

Advertisements



ويلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني لبحث أبعاد الاتفاق الجزئي ومناقشة إبرام اتفاق شامل ربما يؤدي إلى شراء المزيد من السلع الأمريكية وإلغاء الرسوم الجمركية والقيود عن "هواوي".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 17.544 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.785 دولار وأقل سعر عند 17.37 دولار.