شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل أكبر ارتفاع يومي أمام اليورو منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم بشكل قوي مع زيادة التكهنات بقرب توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن "بريكست".



وزاد إقبال المستثمرين على عملات المخاطرة اليوم بالتزامن مع التفاؤل والإعلان عن اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأنه رغم عدم التوصل بعد إلى اتفاق مع بروكسل، إلا أن الأمور تمضي قدما تجاه هذا الأمر.

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وأكد "جونسون" على أن التوصل إلى اتفاق لـ"بريكست" مرن لن يكون مفيدا فقط لـ"لندن" بل لكافة الأطراف المشاركة في القارة العجوز.



كان "جونسون" والزعيم الأيرلندي "ليو فارادكار" قد أكدا على إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست" بعد محادثا جرت بينهما أمس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 1.2659، وسجل أعلى سعر عند 1.2706 وأقل سعر عند 1.241.



ارتفعت العملة البريطانية أيضا أمام اليورو بنسبة 1.4% إلى 1.1466، وسجل اعلى سعر عند 1.15 وأقل سعر عند 1.127.