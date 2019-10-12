شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى هذا الشهر ويسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مسجلة أدنى إغلاق في الشهر الجاري، وذلك مع إقبال المستثمرين على الأسهم وسط أنباء عن التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، وذلك على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأفادت مصادر أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق تجاري جزئي بين البلدين على أن تتعهد بكين بموجبه بشراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية في مقابل تخفيف الأخيرة الرسوم الجمركية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 1488.70 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ الثلاثين من سبتمبر/أيلول، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 1508 دولارات وأقل سعر عند 1478 دولار.