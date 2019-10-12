شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مع إقبال الأسواق على الأسهم والتفاؤل إزاء المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط حالة إيجابية دفعت المستثمرين نحو أصول المخاطرة كالأسهم بعيدا عن المعادن النفيسة والعملة الأمريكية.



يأتي ذلك في ظل التفاؤل الذي خيم على المستثمرين إزاء المفاوضات التجارية ببين الولايات المتحدة والصين التي دارت على مدار الخميس والجمعة.



ونقلت مصادر لـ"بلومبرج" أن أمريكا والصين توصلتا إلى اتفاق تجاري جزئي ومؤقت سيتم من خلاله عرض الصين امتيازات لشراء كميات من السلع الزراعية الأمريكية مقابل تخفيف واشنطن بعض الرسوم الجمركية.

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وسوف يمهد هذا الاتفاق الجزئي إلى إبرام اتفاق أوسع وأشمل بين أكبر اقتصادين في العالم ربما سيضم إلغاء الحرب التجارية والرسوم الجمركية وتخفيف القيود عن "هواوي" الصينية.



ومن جانبه، أعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم عن خطة بشراء أذون خزانة بقيمة ستين مليار دولار حتى الربع الثاني من العام المقبل مع توسيع عمليات الريبو حتى يناير/كانون الثاني، وذلك بهدف تخفيف ضغوط التمويل عن كاهل النظام المصرفي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.