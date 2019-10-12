شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن اتفاق تجاري جزئي بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن أن مصادر أطلعتها بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي اليوم بعد مفاوضات بين البلدين على مدار يومين.



وأفادت المصادر أن الاتفاق الجزئي سيكون مؤقتا بحيث سيمهد الطريق نحو التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين واشنطن وبكين.



ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق النهائي عرض بكين امتيازات بشراء المزيد من المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة مقابل تخفيف الأخيرة الرسوم الجمركية أو إلغاء القيود المفروضة على "هواوي" الصينية.



وسوف يعقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مباحثات اليوم مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي"" لمناقشة احتمالية إبرام اتفاق شامل.