شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية زيادة عدد حفارات النفط في أمريكا بحفارين إلى 712 حفارا خلال الأسبوع الجاري.

وتراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفار واحد إلى 143، بينما ارتفع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز بحفار واحد إلى 856.

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