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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه..و"برنت" يعاود الارتفاع أعلى 60 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم ووسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعزز الخام مكاسبه بدعمٍ من استمرار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وما يحيط بها من حالة إيجابية.
هذا، ومن المنتظر إعلان شركة "بيكر هيوز" بعد قليل عن بيانات أنشطة الحفر عن الخام والغاز في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.
وكشفت الحكومة الإيرانية عن تعرض إحدى ناقلاتها النفطية لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4%% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" عقود تسليم نوفمبر/تشرين الأول بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 54.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.8 دولار وأقل سعر عند 53.6 دولار.
وصعد "برنت" بنسبة 1.8% إلى 60.2 دولار للبرميل تسليم ديسمبر/كانون الأول، وسجل أعلى سعر عند 60.6 دولار وأقل سعر عند 59.2 دولار.
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