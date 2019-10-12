شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بعد بيانات الوظائف القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية وسط تفاؤل في الأسواق العالمية حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى صدور بيانات سوق العمل القوية.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الكندية إضافة الاقتصاد 53.7 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 11.2 ألف وظيفة.



وكشفت البيانات الحكومية أيضا عن أن معدل البطالة في كندا انخفض إلى 5.5% خلال سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى استقراره عند 5.7%.

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وانطلقت أمس جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في ظل التفاؤل إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وسوف يلتقي "ترامب" بكبير مفاوضي الوفد الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة "ليو هي" في البيت الأبيض اليوم، وهو ما عزز التتكهنات بإمكانية خروج المفاوضات بنتائج إيجابية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.7591، وسجل أعلى سعر عند 0.7597 وأقل سعر عند 0.7514.