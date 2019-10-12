شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يعلن عن خطة لشراء أذون خزانة بقيمة 60 مليار دولار شهرياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم عن خطة للبدء في شراء أذون خزانة بقيمة ستين مليار دولار شهرياً بهدف تخفيف ضغوط التمويل عن كاهل النظام المصرفي الأمريكي.



وأضاف البنك المركزي أن هذه الخطة سوف تتواصل حتى الربع الثاني من عام 2020 وتأتي ردا على القيود في السيولة التي شهدتها أسواق المال في الآونة الأخيرة.



وأكد البنك المركزي على أنه سيواصل عمليات الريبو (إعادة شراء السندات قصيرة الأجل) لزيادة الاحتياطيات في البنوك حتى يناير/كانون الثاني القادم على الأقل.



وأجرى الاحتياطي الاتحادي خلال الأسابيع الأخيرة عمليات ريبو متواصلة بشراء سندات خزانة وأوراق رهن عقاري من البنوك وصناديق التحوط بعشرات المليارات الدولارات بهدف زيادة السيولة لديها من خلال القروض قصيرة الأجل.