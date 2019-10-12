شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يقفز بنحو 430 نقطة معه متابعة المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب عن كثب في الأسواق العالمية لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وبدأت أمس المفاوضات بين مسؤولين تجاريين من الصين وأمريكا من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين ينهي حالة الحرب التجارية القائمة.

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وتترقب الأسواق أيضا اجتماعا بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي".



ومن جانبه، أكد الرئيس "ترامب" على أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين مشيرا إلى تعهدها بشراء كميات كبيرة من المنتجات الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، قفز "داو جونز" بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% (ما يعادل 430 نقطة) إلى 26926 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 8099 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 2986 نقطة.