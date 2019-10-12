الاقتصاد

أسعار الصويا عند أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم بعد تسجيل أعلى إغلاق في ثلاثة أشهر بجلسة الخميس في أعقاب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية فضلا عن التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


وأوضح تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن حجم المساحات المزروعة بالصويا قد تراجع في الموسم الحالي الأمر الذي يعني تراجع المعروض.


وتتوقع وزارة الزراعة أن يبلغ إنتاج الصويا لموسم 2019-2020 نحو 3.6 مليار بوشل، وهو ما يعد انخفاضا بنحو 83 مليار بوشل، كما أشار التقرير انخفاض المخزونات من المحصول بحوالي 180 مليون بوشل إلى 460 مليون بوشل.

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وانطلقت أمس جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين بحضور عدد من مسؤولي البلدين لبحث التوصل إلى اتفاق.


وتستمر المفاوضات اليوم كما سيلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 932.5 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 934.5 دولار وأقل سعر عند 923.5 دولار.

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