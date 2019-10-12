شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 11-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية بعد تأكيد الثبات فوق مقاومة القناة الهابطة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي يتواجد عند 1.1180، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستويات 1.1000 و1.0975.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 11-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.